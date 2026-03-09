Nach Todeslawine: Identität von Opfer nun geklärt

Am Sonntag erfasste eine Lawine in Neustift im Stubaital (Innsbruck-Land) einen Schneeschuhwanderer. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden, nun gab die Polizei bekannt, um wen es sich handelt.
Von der Bergstation der Elferlifte in Neustift wollten, wie berichtet, drei Schneeschuhwanderer (zwei Männer, eine Frau) am Sonntag auf dem Panoramaweg hinunter zur Karalm im Pinnistal wandern.
700 Meter lange Lawine
Beim Queren einer Rinne erfasste einen der Männer ein Schneebrett, riss ihn mit und verschüttete ihn komplett. Die Sturzbahn der Lawine erstreckte sich über ca. 700 Höhenmeter.
Zwar wurde der bestens ausgerüstete Wanderer rasch mit LVS-Gerät geortet und ausgegraben, der Notarzt stellte jedoch nur noch den Tod des Manns feststellen.
Schon der 16. Lawinentote in Tirol
Wie die Polizei jetzt bekannt gab, handelt es sich um einen 59-jährigen Deutschen. Er ist bereits der 16. Lawinentote in Tirol in diesem Winter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.