Pkw in Baustellenbereich auf A9 ausgebrannt

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Lenkerin konnte das brennende Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, sie wurde vor Ort vom Roten Kreuz betreut. Indes hatte sich der Brand ausgedehnt, die Feuerwehren aus Mautern, Kammern und Seiz rückten zur Bekämpfung aus. Ein Atemschutztrupp brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.