Pkw in Baustellenbereich auf A9 ausgebrannt

Mitten im einsetzenden Wochenendverkehr ist am Freitagnachmittag auf der Pyhrnautobahn (A9) in der Obersteiermark ein Pkw in einem Baustellenbereich in Brand geraten. Die Lenkerin konnte sich selbst retten, für die Feuerwehren folgte ein aufwendiger Einsatz.
Um 17.41 Uhr ging bei der Feuerwehr Mautern der Alarm ein. Im Baustellenbereich zwischen Mautern und der Raststation Kammern, der derzeit im Gegenverkehr betrieben wird, war ein Pkw in Richtung Slowenien in Brand geraten.
Drei Feuerwehren im Einsatz
Die Lenkerin konnte das brennende Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, sie wurde vor Ort vom Roten Kreuz betreut. Indes hatte sich der Brand ausgedehnt, die Feuerwehren aus Mautern, Kammern und Seiz rückten zur Bekämpfung aus. Ein Atemschutztrupp brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.
Während des Löscheinsatzes sowie der Fahrzeugbergung und der anschließenden Reinigung der Autobahn war die A9 in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über die Schoberpass-Straße (B113) wurde eingerichtet, Staus waren die Folge.
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