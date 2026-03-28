Zverev eliminiert! Sinner steht in Miami im Finale

Erstes 1000er-Finale

Für den 24-jährigen Lehecka ist es das erste Masters-1000-Finale seiner Karriere. Im Vorjahr gewann in Miami mit Jakub Mensik ebenfalls überraschend ein Tscheche. Sinner könnte dagegen zum zweiten Mal nach 2024 in Miami triumphieren und zugleich seine bemerkenswerte Rekordserie bei Masters-1000-Turnieren ausbauen. Bei diesen hat der Südtiroler mit dem Erfolg gegen Zverev nun 32 Sätze in Folge gewonnen. Den in Miami früh ausgeschiedenen Spanier Carlos Alcaraz kann Sinner freilich auch bei einem Turniersieg in der Weltrangliste nicht überholen.