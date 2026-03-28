Russe in NÖ soll „ohne Folter“ verhört werden

Eine „bemerkenswerte“ Zusicherung

Inzwischen hat das Verfahren eine weitere Eskalationsstufe erreicht: Die heimische Justiz ersuchte in Moskau um die Präzisierung der Vorwürfe. Die Antwort fiel aus Sicht der Verteidigung jedoch kaum aufklärend aus. Konkrete Details blieben aus, stattdessen wurde im Kern erneut die Auslieferung gefordert – ergänzt um die bemerkenswerte Zusicherung, man werde den Verdächtigen jedenfalls nicht foltern. Eine Aussage, die im Verfahren eher Fragen aufwirft, als sie zu klären.