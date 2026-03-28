Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erklärung aus Moskau

Russe in NÖ soll „ohne Folter“ verhört werden

Niederösterreich
28.03.2026 09:00
Post aus Moskau: Ein 49-jähriger Geschäftsmann werde im Rahmen des Verfahrens gegen ihn „nicht ...
Post aus Moskau: Ein 49-jähriger Geschäftsmann werde im Rahmen des Verfahrens gegen ihn „nicht gefordert“, heißt es aus Russland.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

„Gefoltert wird er eh nicht“ – mit dieser skurillen Zusicherung aus Moskau erreicht ein laufendes Auslieferungsverfahren um einen in Niederösterreich lebenden Russen eine neue, irritierende Wendung.

0 Kommentare

Was als juristische Prüfung eines internationalen Ersuchens begann, entwickelt sich zunehmend zu einem zähen und in Teilen skurril anmutenden Rechtsstreit.

Wie berichtet, war ein 49-jähriger russischer Geschäftsmann, seit Jahren unauffällig in Niederösterreich lebend, plötzlich ins Visier der russischen Justiz geraten. Der vierfache Vater, dessen Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren hier zur Schule gehen, besitzt seit 2014 einen Aufenthaltstitel, lebt seit 2017 durchgehend in Österreich und ist laut Akten strafrechtlich unbescholten. Trotzdem ließ Interpol Moskau ihn international ausschreiben, Russland wirft ihm Straftaten vor und beschlagnahmte sein Vermögen.

Alles begann mit einem Drohanruf
Laut Verteidigung begann alles mit einem anonymen Drohanruf, offenbar aus Kreisen der russischen Mafia: Der Unternehmer sollte binnen kurzer Frist sein Vermögen übertragen – er verweigerte. Kurz darauf langte beim Wiener Landesgericht für Strafsachen ein Auslieferungsersuchen ein.

Lesen Sie auch:
Aus Moskau trudelte ein Auslieferungsansuchen ein.
Russischer Politkrimi
Auslieferungsdrama um Geschäftsmann und Vater
16.02.2026

Was sind die wahren Motive?
Sein Verteidiger, der St. Pöltner Anwalt Dr. Michael Hofbauer, spricht von einem rechtswidrigen und politisch motivierten Vorgehen. Vergleichbare Fälle würden laut internationalen Berichten gezielt eingesetzt, um im Ausland lebende Russen wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Für seinen Mandanten gehe es um alles – Freiheit, Existenz und Familie.

Eine „bemerkenswerte“ Zusicherung
Inzwischen hat das Verfahren eine weitere Eskalationsstufe erreicht: Die heimische Justiz ersuchte in Moskau um die Präzisierung der Vorwürfe. Die Antwort fiel aus Sicht der Verteidigung jedoch kaum aufklärend aus. Konkrete Details blieben aus, stattdessen wurde im Kern erneut die Auslieferung gefordert – ergänzt um die bemerkenswerte Zusicherung, man werde den Verdächtigen jedenfalls nicht foltern. Eine Aussage, die im Verfahren eher Fragen aufwirft, als sie zu klären.

Der Mann bleibt daher weiterhin auf der internationalen Fahndungsliste. Ein Verlassen Österreichs kommt faktisch nicht infrage, da ihm andernfalls die sofortige Festnahme droht. Selbst ein geplanter Familienurlaub im Ausland scheiterte bereits an der Einreise – diese wurde ihm verweigert.

Zitat Icon

Die Auslieferung hängt wie ein Damoklesschwert über meinem Mandanten.

Rechtsanwalt Dr. Michael Hofbauer

Bild: Ing. Wolfgang Mayer

Das Verfahren am Wiener Landesgericht für Strafsachen wurde zuletzt vertagt, Russland muss nachbessern und konkretere Unterlagen vorlegen. Hofbauer warnt weiterhin: „Die Auslieferung hängt wie ein Damoklesschwert über meinem Mandanten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
28.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MoskauNiederösterreichÖsterreichRussland
Interpol
FolterVaterKinderSchule
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
156.791 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
119.064 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
113.151 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1772 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1336 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Regierung drängt Länder jetzt zur Energiewende
1329 mal kommentiert
Das Gesetz ist notwendig, um das Ziel, die jährliche Stromproduktion bis 2030 um 27 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf