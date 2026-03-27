Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Gästen

Auch wenn der Winter kurz zurückgekehrt ist: Die Frühlingssaison im Tourismus ist in Niederösterreich voll angelaufen. Dass Tourismusbetriebe im weiten Land zukunftsfit sind, dafür sorgen auch die Workshops „KI im Tourismus“, welche die Experten des Hauses der Digitalisierung gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Niederösterreich-Werbung anbieten.