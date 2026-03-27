Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Gästen

Zu Beginn der Frühjahrssaison setzen die Betriebe in Niederösterreich auf künstliche Intelligenz – und viele davon sind bestens vorbereitet.
Auch wenn der Winter kurz zurückgekehrt ist: Die Frühlingssaison im Tourismus ist in Niederösterreich voll angelaufen. Dass Tourismusbetriebe im weiten Land zukunftsfit sind, dafür sorgen auch die Workshops „KI im Tourismus“, welche die Experten des Hauses der Digitalisierung gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Niederösterreich-Werbung anbieten.
Digitale Tipps und Tricks
Dabei gibt es Tipps zur Optimierung der Gästekommunikation ebenso wie zu Marketing, Content-Erstellung und organisatorischen Abläufen sowie Analyse und Automatisierung. Im Zentrum des Workshops stand die konkrete Anwendung von Künstlicher Intelligenz im betrieblichen Alltag.
Bei den landesweit angebotenen 36 Workshops wurden bisher 671 Teilnehmer auf die Arbeit mit diesen Zukunftswerkzeugen geschult. Abseits von „KI im Tourismus“ startet jetzt im Haus der Digitalisierung in Tulln außerdem ein Schwerpunkt mit (digitalen) Angeboten für Seniorinnen und Senioren.
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