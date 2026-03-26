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Puma hat ausgedient

Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster

Bundesliga
26.03.2026 11:11
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SK Rapid hat am Donnerstag Mizuno als neuen Ausrüster vorgestellt. Ab der Saison 2026/27 werden die Hütteldorfer in Trikots des japanischen Sportbekleidungs- und Sportartikelherstellers auf Titeljagd gehen. Der Wiener Bundesligist einigte sich mit dem Unternehmen aus Osaka auf einen Fünfjahresvertrag.

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„Hinter uns liegt ein langer und wohlüberlegter Prozess in Bezug auf die Ausrüsterwahl. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun die Zusammenarbeit mit Mizuno offiziell bekannt geben können. Das Mizuno-RunBird-Logo steht für Eigenschaften wie Schnelligkeit, Dynamik, Energie und grenzenlose Möglichkeiten. All das sind Werte, mit denen wir uns als Verein auch zu 100 Prozent identifizieren können. Eines kann ich an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, und zwar, dass sich alle Rapid-Fans sehr auf die zukünftigen Trikots freuen dürfen“, erklärte Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann in einer Aussendung des Vereins.

Mit dem Deal endet Rapids fünfjährige Zusammenarbeit mit Puma und 11teamsports. Neben den Hütteldorfern setzen bereits Klubs wie AS Monaco, S.S.Lazio, FC Augsburg oder der VFL Bochum auf Mizuno.

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