Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster

„Hinter uns liegt ein langer und wohlüberlegter Prozess in Bezug auf die Ausrüsterwahl. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun die Zusammenarbeit mit Mizuno offiziell bekannt geben können. Das Mizuno-RunBird-Logo steht für Eigenschaften wie Schnelligkeit, Dynamik, Energie und grenzenlose Möglichkeiten. All das sind Werte, mit denen wir uns als Verein auch zu 100 Prozent identifizieren können. Eines kann ich an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, und zwar, dass sich alle Rapid-Fans sehr auf die zukünftigen Trikots freuen dürfen“, erklärte Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann in einer Aussendung des Vereins.