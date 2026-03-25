Only 10 square meters
700 euros in rent for an apartment as small as a prison cell
Prison cells in Austria range in size from seven to 12 square meters. And that makes them, in some cases, larger than an apartment currently being rented on Wildenhoferstraße in the city of Salzburg, near the main train station. The studio apartment in question measures ten square meters. The owner is asking a hefty 699 euros in rent for it. That amounts to just under 70 euros per square meter!
The property is advertised as fully furnished. All utilities are included in the rent, according to the listing on an online platform’s website.
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