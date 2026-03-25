Austria setzt sich bei Trainer Helm keine Deadline

Am Dienstag hat die Austria die Sportart gewechselt, da ist’s beim Teambuilding in den „Kugeltanz“ zum Bowling gegangen! Vor allem das Torhüter-Trio Samuel Sahin-Radlinger, Mirko Kos sowie Lukas Wedl stach im Prater heraus. „Das ist kein Zufall, obwohl auch ich eine gute Figur machte“, zwinkerte Trainer Stephan Helm ...
Der Schmäh rennt innerhalb der Mannschaft, der Zusammenhalt stimmt nicht erst seit dem letzten Sieg in Hartberg. Auf einen Test während der Länderspiel-Pause verzichtete die Austria wieder bewusst.
Weil 21 Veilchen mit dem A- oder Nachwuchsteam unterwegs sind, so in den Trainings sehr konzentriert und individuell an spezifischen Dingen (wie etwa der Fitness) gearbeitet werden kann. „Das hat in den letzten eineinhalb Jahren immer gut funktioniert“, weiß Helm.
„Im Interesse aller Beteiligten, dass ...“
Dessen Vertrag ja im Sommer ausläuft, mit Sportvorstand Tomas Zorn und Sportdirektor Michael Wagner wurden schon Gespräche geführt, eine Deadline setzt sich die Austria in dieser Causa jedoch nicht. „Trotzdem ist es im Interesse aller Beteiligten, dass eine endgültige Entscheidung zeitnah getroffen wird“, meint Wagner.
Auch die Verträge von Reinhold Ranftl, Philipp Wiesinger und Tin Plavotic laufen aus. Dem Trio signalisierte man, verlängern zu wollen. Bei Marko Raguz und Hakim Guenouche hingegen schauen die Zeichen sehr stark nach Abschied aus …
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