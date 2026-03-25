Nach herrlichem Kurz-Frühling ist Winter zurück

Nach den herrlichen Sonnentagen fallen die Temperaturen auch in der Steiermark in den Keller. Italientief „Deborah“ ist schuld daran.
Im Gastgarten sitzen, herrliche Spaziergänge in der leichten Kleidung machen, die Sonnenstrahlen genießen – nach den herrlichen Frühlingstagen, die wir in großen Teilen der Steiermark bis heute noch erleben konnten – mit Temperaturen bis zu 20 Grad! -, werden wir das morgen nach dem Aufstehen wohl gar nicht fassen können. Denn eine massive Kaltfront mit Italientief „Deborah“ soll uns dann erreicht haben, die Schnee, Regen und Sturm mit sich bringt.
Sturm mit gewaltigen Spitzen
Vor allem in der Obersteiermark sollte in der Nacht auf Donnerstag schon eine Menge Schnee fallen, „bis zu 30, sogar 40 Zentimeter sind bis Samstag zu erwarten“, so lautet die Prognose von Michele Salmi von Ubimet. „Das bedeutet wieder tiefen Winter. Der Schnee fällt bis in Tallagen und in Becken, ansonsten gibt es auch Schneeregen.“
Und die Temperaturen landen im Keller. Einstellige Plusgrade – mit Höchstwerten von sechs Grad im Süden – werden uns zurück in die dicken Jacken und das feste Schuhwerk zwingen. Der Frost grüßt am Morgen, in exponierten Stellen wird das Thermometer auf minus sieben Grad fallen.
Donnerstag und Freitag sind am schlimmsten, sagt Salmi, am Wochenende wird es etwas besser – bevor es dann vor Ostern erneut mit Schnee, Schneeregen, Regen und Wind losgeht. Der Sturm erreicht in den nächsten Tagen Spitzen bis 100 km/h. Und die Aussichten sind auch nicht so rosig, Michele Salmi sieht bis Aprilmitte keinen beständigen Frühling. . .
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