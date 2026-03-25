Nach herrlichem Kurz-Frühling ist Winter zurück

Im Gastgarten sitzen, herrliche Spaziergänge in der leichten Kleidung machen, die Sonnenstrahlen genießen – nach den herrlichen Frühlingstagen, die wir in großen Teilen der Steiermark bis heute noch erleben konnten – mit Temperaturen bis zu 20 Grad! -, werden wir das morgen nach dem Aufstehen wohl gar nicht fassen können. Denn eine massive Kaltfront mit Italientief „Deborah“ soll uns dann erreicht haben, die Schnee, Regen und Sturm mit sich bringt.