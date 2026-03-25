Wohnungsbrand in Graz fordert ein Todesopfer

Ein tragisches Ende nahm am Mittwoch ein Wohnungsbrand in Graz-Gösting: Die Berufsfeuerwehr hatte das Feuer zwar rasch im Griff, für eine Person in der ausgebrannten Wohnung kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist noch unklar.
Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule im Bereich der Grazer Fischeraustraße und züngelnde Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im sechsten Stock sorgten am Mittwoch zur Mittagszeit für Aufsehen.
Ausbreitung wurde verhindert
Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit zwei Atemschutztrupps ins Gebäude vor und konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindern. Für eine in der ausgebrannten Wohnung vorgefundene Person kam laut Berufsfeuerwehr allerdings jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
Gegen 15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Todes- und Brandursache sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.
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