Wohnungsbrand in Graz fordert ein Todesopfer

Ausbreitung wurde verhindert

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit zwei Atemschutztrupps ins Gebäude vor und konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindern. Für eine in der ausgebrannten Wohnung vorgefundene Person kam laut Berufsfeuerwehr allerdings jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.