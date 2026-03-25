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Auf kleinstem Raum

Ungeziefer, Inzucht, Dreck: 61 Katzen gerettet

Steiermark
25.03.2026 07:00
Verschreckt, krank, aus Inzucht: 61 Katzen mussten in der Weststeiermark aus erbärmlichen ...
Verschreckt, krank, aus Inzucht: 61 Katzen mussten in der Weststeiermark aus erbärmlichen Verhältnissen abgenommen werden.(Bild: Purzel & Vicky)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Ungeziefer, Inzucht, Dreck, Katzen zusammengepfercht auf 25 Quadratmetern: Tierschützer retteten kürzlich 61 Katzen aus einer Wohnung. Ein älteres Paar aus der Weststeiermark sah in seiner Haltung aber „kein Problem“. 

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Ingrid und Michael Stracke führen seit 26 Jahren mit ganz viel Herz und Aufwand das Tierheim und den Gnadenhof Purzel & Vicky in Vasoldsberg – und haben leider schon vieles gesehen. Unfassbare Haltungen, Tierquälerei, Schicksale, die einem das Herz brechen. Doch immer wird noch eines draufgesetzt. Wie mit dem jüngsten Fall in der Weststeiermark.

„Unvorstellbare Bedingungen“
„Wir mussten gleich 61 Katzen übernehmen“, schildert das Ehepaar. „Sie lebten unter unvorstellbaren Bedingungen.“ Zusammengepfercht seien die Dutzenden Tiere auf zirka 25 Quadratmetern (!) gewesen. Die meisten waren nicht kastriert – womit sie sich völlig unkontrolliert vermehrten. „Kein Tier wurde dort älter als drei Jahre, da sie das Martyrium durch Inzucht, Mangelernährung, Juckreiz, Schmerzen durch Entzündungen und Katzenschnupfen nicht länger überlebt haben.“

Ingrid und Michael Stracke päppeln die Tiere jetzt auf.
Ingrid und Michael Stracke päppeln die Tiere jetzt auf.(Bild: Purzel & Vicky)
(Bild: Purzel & Vicky)

Die Überlebenden, die jetzt bei den Strackes sind, leiden zum Großteil massiv: „Jedes einzelne Weibchen ist trächtig. Viele haben Katzenschnupfen, Augenprobleme bis hin zur Blindheit, Gebärmutterentzündung, fast kein Fell.“

Und: „Inmitten von Schmutz und Ungeziefer lebte auch das betagte Ehepaar, das aber überhaupt nicht verstanden hat, was das Problem ist.“

Augenentzündungen haben dazu geführt, dass einige Katzen nahezu blind sind.
Augenentzündungen haben dazu geführt, dass einige Katzen nahezu blind sind.(Bild: Purzel & Vicky)
Vielen fehlt Fell oder sie haben Deformierungen aus der Inzucht. Alle Weibchen waren zudem ...
Vielen fehlt Fell oder sie haben Deformierungen aus der Inzucht. Alle Weibchen waren zudem trächtig!(Bild: Purzel & Vicky)

Wenn Sie helfen möchten:

Purzel & Vicky, AT40 3843 9000 0083 2311

Tierschutzhaus bittet um Unterstützung
Kein Frage, dass die Aufnahme so vieler Katzen, für die erst einmal Platz geschaffen werden musste, und die medizinische Versorgung Purzel & Vicky auch vor heftige finanzielle Probleme stellt. Der Verein leistet wirklich in jeder Hinsicht erstklassige und vorbildhafte Arbeit im Tierschutz.

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