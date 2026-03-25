Ungeziefer, Inzucht, Dreck: 61 Katzen gerettet

Ingrid und Michael Stracke führen seit 26 Jahren mit ganz viel Herz und Aufwand das Tierheim und den Gnadenhof Purzel & Vicky in Vasoldsberg – und haben leider schon vieles gesehen. Unfassbare Haltungen, Tierquälerei, Schicksale, die einem das Herz brechen. Doch immer wird noch eines draufgesetzt. Wie mit dem jüngsten Fall in der Weststeiermark.