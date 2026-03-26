Polizei warnt: Seriöser Job ist nur „Fassade“

Falsche Gebäudereiniger sind zunehmend auch in Niederösterreich unterwegs. Kriminelle versprechen schnelle und günstige Arbeit. Die Polizei warnt vor betrügerischer Abzocke.
Mit einer neuen Betrugsmasche treiben Kriminelle auch hierzulande wieder vermehrt ihr Unwesen. Weil mit Beginn der wärmeren Jahreszeit auch viele Hausbesitzer ihr Eigenheim herausputzen wollen, wittern umtriebige Verbrecher das große Geschäft und ziehen als sogenannte Fassadenreiniger auf Beutezug durch Niederösterreich. „Unseriöse Anbieter nutzen die Frühlingszeit verstärkt für Betrugsversuche“, warnt die Polizei. Mit aggressiven Verkaufsmethoden oder zweifelhaften Angeboten, oft auch ohne klare Firmenangaben, versuchen die angeblichen Fassadenreiniger abzukassieren.
Schlechte Arbeit zu hohem Preis
Dabei wird von den Tätern meist nach demselben Schema vorgegangen: Sie tauchen unangekündigt an der Haustüre auf und bieten den Bewohnern eine günstige und schnelle Reinigung an. Doch die versprochene Arbeitsleistung entpuppt sich schnell als schlecht oder gar unvollständig ausgeführter Pfusch. Dafür wird dann in der Regel aber deutlich mehr Geld verlangt, als ursprünglich vereinbart gewesen ist. In manchen Fällen wollen die Kriminellen eine Vorauszahlung – und waren nicht mehr gesehen.
Seriöse Firmen legen Rechnung
Um nicht zum Opfer zu werden, mahnt die Exekutive daher zur Vorsicht. Typische Hinweise auf einen möglichen Betrug seien Sätze wie: „Wir sind gerade zufällig in der Gegend“ oder „Sonderpreis nur heute“. Dabei gilt: Keine Anzahlungen leisten und sich immer ausreichend Zeit nehmen, die Angebote zu prüfen. Seriöse Firmen legen in der Regel eine Rechnung nach erbrachter Leistung.
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