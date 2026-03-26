Polizei warnt: Seriöser Job ist nur „Fassade“

Schlechte Arbeit zu hohem Preis

Dabei wird von den Tätern meist nach demselben Schema vorgegangen: Sie tauchen unangekündigt an der Haustüre auf und bieten den Bewohnern eine günstige und schnelle Reinigung an. Doch die versprochene Arbeitsleistung entpuppt sich schnell als schlecht oder gar unvollständig ausgeführter Pfusch. Dafür wird dann in der Regel aber deutlich mehr Geld verlangt, als ursprünglich vereinbart gewesen ist. In manchen Fällen wollen die Kriminellen eine Vorauszahlung – und waren nicht mehr gesehen.