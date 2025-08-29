„Emil“ auf Tour: Seine ganze Route im Überblick

Experten raten zur Vorsicht

So faszinierend der Anblick auch ist: Experten warnen davor, „Emil“ nahezukommen. „Emil“ könnte unter großem Stress stehen, denn Menschenmengen, Autos und Lärm setzen ihm zu. Auch die Polizei bittet, den Elch weder zu verfolgen noch Fotos aus nächster Nähe zu machen. Eine unbedachte Annäherung könnte ihn erschrecken und gefährliche Situationen auslösen. Also Abstand halten.