Demokratin erobert „Trumps Hinterhof“ in Florida



Die Abstimmung in Trumps Wahlkreis über den Sitz im Parlament war nötig geworden, weil der vorige republikanische Amtsinhaber im August zurückgetreten war, um ein anderes Amt anzunehmen. 2024 hatte er den Wahlkreis demnach noch mit einem Vorsprung von 19 Prozentpunkten gewonnen. Die Demokratin Gregory gewann nun nach Auszählung fast aller Stimmen mit zwei Prozentpunkten Vorsprung. Briefwahlstimmen wurden erst teilweise ausgezählt, können an dem Wahlsieg aber nichts mehr ändern.