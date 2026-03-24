Rätselhafter Messerstich vor Innsbrucker Nachtclub

Dabei wiegt der Vorwurf schwer: Ein in Tirol geborener Franzose (30) soll vor fast genau 13 Monaten vor einem Nachtclub nahe dem Innsbrucker Hauptbahnhof einem Einheimischen (24) mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Das Motiv? Mehr als rätselhaft! Vorgeschichte gibt es offenbar keine. Der Angeklagte soll nur beobachtet haben, wie das spätere Opfer und ein Kellner handgreiflich wurden – und dann plötzlich zugestochen haben. Gesehen hat die Tat niemand und auch der 24-Jährige selbst bemerkte die Schnittwunde erst Sekunden später, als Blut über seinen Rücken lief. Er überlebte nur durch Glück.