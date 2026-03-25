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Unternehmen des Monats

Tischlerei Hirtzi: „Einen Katalog haben wir nicht“

Steiermark
25.03.2026 08:00
Urkundenübergabe mit Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Phillip, Andreas und Daniela Hirtzi, ...
Urkundenübergabe mit Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Phillip, Andreas und Daniela Hirtzi, Christoph Ludwig (v. r.)(Bild: SFG/Oliver Wolf)
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Von Fanny Gasser

Die Tischlerei Hirtzi wurde von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft zum Unternehmen des Monats ernannt. Der Familienbetrieb hat sich mit Aufträgen für Luxus-Appartements in Kitzbühel und Handelsketten im urbanen Raum einen Namen gemacht. „Wir machen alles individuell“, sagt Geschäftsführer Andres Hirtzi.

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Die Geschichte der Tischlerei Hirtzi aus Pöllau bei Hartberg begann im Jahr 2007: „Ich habe als Einmannbetrieb begonnen, ganz ohne Vermögen aus der Familie“, erzählt Andreas Hirtzi (55). Heute ist er Geschäftsführer mit 44 Mitarbeitern, wobei der Großteil zur Familie zählt. Unter anderem helfen seine Frau und seine drei Töchter mit.

Gefertigt wird mittlerweile in einer 3400 Quadratmeter großen Halle. Mit modernen Zeichenprogrammen und künstlicher Intelligenz ist die steirische Tischlerei zum Vorzeigebetrieb geworden: „Wir schauen, dass wir zukunftsorientiert produzieren. Teils besichtigen sogar andere Tischlereien unsere Firma.“

Eines der Projekte der steirischen Tischlerei Hirtzi: die Einrichtung der luxuriösen „Sonnfeld ...
Eines der Projekte der steirischen Tischlerei Hirtzi: die Einrichtung der luxuriösen „Sonnfeld Lodges“ in Jochberg im Bezirk Kitzbühel(Bild: James McGregor Studio)

Kunden überzeugt vor allem die Maßarbeit: „Einen Katalog haben wir nicht, wir machen alles individuell – von dunkler Eiche bis zu Vergoldungen“, erklärt Hirtzi. Die meisten Aufträge stammen aus dem High-End-Segment. Neben Appartements in Kitzbühel stattet der Betrieb aber auch Handelsketten wie Dunkin’ Donuts und McShark aus. „Wir machen alles – von der Bestellung der Rohmaterialien bis zur Montage.“

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Für den Erfolg wurde die Tischlerei Hirtzi nun von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) zum Unternehmen des Monats ernannt. Wohin die Reise in Zukunft noch gehen kann? „Unsere Kunden geben die Richtung an“, sagt Hirtzi.

Die SFG schlägt monatlich drei Kandidaten für die Wahl zum Unternehmen des Monats vor. In einem Video stellen sie sich vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

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