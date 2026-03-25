Tischlerei Hirtzi: „Einen Katalog haben wir nicht“

Kunden überzeugt vor allem die Maßarbeit: „Einen Katalog haben wir nicht, wir machen alles individuell – von dunkler Eiche bis zu Vergoldungen“, erklärt Hirtzi. Die meisten Aufträge stammen aus dem High-End-Segment. Neben Appartements in Kitzbühel stattet der Betrieb aber auch Handelsketten wie Dunkin’ Donuts und McShark aus. „Wir machen alles – von der Bestellung der Rohmaterialien bis zur Montage.“