Geldstrafe für die 99ers nach Jerich-“Aktion“?

Wie die „Krone“ bereits berichtete, hatte Transport-Unternehmer und 99ers-Präsident Herbert Jerich vor der letzten Runde des Grunddurchgangs Kontakt mit einem Spieler der Vienna Capitals – und soll eine spezielle „Motivation“ in Aussicht gestellt haben, wenn die Caps in der letzten Runde nicht gegen 99ers-Rivale KAC verlieren. Was auch geschah, wodurch die 99ers (die gleichzeitig siegten) noch Platz eins im Grunddurchgang erreichten. Eine wohl spaßig gemeinte Aktion, die aber nun zum Bumerang werden könnte.