Kurios! Ein Abendessen für Sieg gegen den KAC

Vor dem Grunddurchgangs-Finale liefen zwischen Wien und Graz die Drähte heiß. So hat 99ers-Boss Herbert Jerich einem Capitals-Spieler ein Abendessen für die ganze Mannschaft angeboten – als Gegenleistung für einen Sieg gegen KAC. Die Liga hat die Rechtskommission eingeschaltet.
Dass im Abstiegs- oder Meisterkampf eine Kiste Gerstensaft als Dank für Schützenhilfe überreicht wird – in der Bier-Liga nichts Unübliches. Jetzt hat Graz-99ers-Boss Herbert Jerich wieder einmal für mächtig viel Wirbel gesorgt! Der Steirer ist für seine extravaganten Ideen, Leute zu motivieren, bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.