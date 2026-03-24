Kurios! Ein Abendessen für Sieg gegen den KAC

Dass im Abstiegs- oder Meisterkampf eine Kiste Gerstensaft als Dank für Schützenhilfe überreicht wird – in der Bier-Liga nichts Unübliches. Jetzt hat Graz-99ers-Boss Herbert Jerich wieder einmal für mächtig viel Wirbel gesorgt! Der Steirer ist für seine extravaganten Ideen, Leute zu motivieren, bekannt.