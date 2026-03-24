Brite hilft Kindern in Marokko und wird verhaftet

Kinder ließen sich Speiseöl und Milchpulver schenken

Er hatte Teenager auf der Straße betteln gesehen und ihnen angeboten, sie dürften sich etwas aus einem Geschäft aussuchen, das er ihnen kaufen würde. Die beiden Burschen wählten Milchpulver und Speiseöl. Er schilderte seiner Mutter schließlich den herzzerreißenden Vorfall: „Diese Begegnung muss Sam den ganzen Tag beschäftigt haben, denn später rief er mich an und sagte: ,Mama, welche 15-Jährigen wählen denn Milchpulver und Speiseöl? In Großbritannien würden sie wahrscheinlich Süßigkeiten und Kekse bevorzugen‘“, erklärte die Britin gegenüber der „Daily Mail“.