Frauen mit Behinderungen immer noch sterilisiert

Film kritisiert Missstände

Das Medienhaus „andererseits“ machte am zuletzt mit einem Dokumentarfilm auf das Thema aufmerksam. Mit dem Titel „Hauptsache, du kriegst kein Kind“ macht die Doku besonders auf den Missstand bei Frauen mit Behinderungen aufmerksam. Der Film kritisierte auch, dass der Wunsch nach einer Sterilisation von Menschen mit Behinderungen meist auch gar nicht von ihnen selbst, sondern von ihren Vertretungspersonen kommt.