Menschen mit Behinderung fordern Aktionsplan

Flexibleres System und mehr Assistenz

Konkret würde das nicht eine sofortige Auflösung der Einrichtungen, sondern mehr Wahlfreiheit bedeuten, sagt Thomas Marka von People First, einer Selbstvertretung für Menschen mit Lernschwäche: „Das System ist sehr starr. Mit flexiblen Assistenzleistungen könnte man Schritt für Schritt zur eigenen Wohnung und zum eigenen Job begleiten.“ Wichtig sei, niemanden zu zwingen und Sorgen aus dem Umfeld ernst zu nehmen, betont Suppan. „Es muss auch die Möglichkeit geben, das nicht zu wollen oder beim ersten Anlauf zu scheitern.“