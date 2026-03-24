Mit 100 km/h brettert Drogenlenker durch 30er-Zone

Suchtmittel im Auto

Schließlich gelang es den Polizisten doch, den Wagen zu stoppen. Bei der Lenkerkontrolle stellte sich heraus, dass der Russe, der am Steuer saß, keinen Führerschein besitzt und zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Eine klinische Untersuchung verweigerte der 19-Jährige. Auch die beiden Mitfahrer, ein Österreicher (26) und ein Russe (15), zeigten Symptome von Drogenkonsum. Im Auto wurden Suchtmittel gefunden und sichergestellt. Der Fahrzeuglenker wurde angezeigt.