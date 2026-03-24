Tohuwabohu unter Palmen – alles für den Teamgeist

Beste Stimmung und perfekte Bedingungen bei Österreichs Start in das WM-Jahr 2026 in Marbella. Nach Trikot-Hoppala wird jedes Detail beachtet. Die „Krone“ berichtet aus Spanien, ist beim Kurztrainingslager dabei.
Ich steh in der Hitz an der Strada del Sole.“ Der (zweite) Lieblingssong von Christoph Baumgartner, Konrad Laimer und Co. passte gestern ideal zu Österreichs offiziellen Start in das WM-Jahr: 20 Grad, strahlender Sonnenschein, von grellroten Sonnenbränden markierte Urlauber (hauptsächlich Briten) um die Pool-Landschaften
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