Spurs-Coach erfährt nach Pleite vom Tod des Papas!

„Alle im Verein sind zutiefst betroffen!“

Erst am Montag vermeldeten die Spurs dann offiziell, was zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst aus Kroatien gerüchteweise bekannt geworden war. Auf den eigenen Social-Media-Kanälen schrieb Tottenham: „Alle im Verein sind zutiefst betroffen vom Tod von Igor Tudors Vater Mario. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Igor, und wir möchten ihm und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen.