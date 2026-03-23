Spurs-Coach erfährt nach Pleite vom Tod des Papas!

Was für ein Schicksalsschlag für Igor Tudor, was für eine Tragödie, die die gerade erlittene Heimpleite des Kroaten mit seinen Spurs völlig belanglos erscheinen hat lassen: Nur Momente nach dem Abpfiff des 0:3 verloren gegangenen Duells mit Nottingham Forest hat Tudor erfahren, dass sein Vater Mario völlig überraschen gestorben war!
Die Öffentlichkeit erfuhr zunächst – aus naheliegenden Gründen – nichts von dem persönlichen Drama in der Familie Tudor, lediglich das Fehlen des 47-jährigen Tottenham-Trainers bei der nach Premier-League-Partien obligatorischen Pressekonferenz sorgte für etwas Verwunderung.
Co-Trainer Bruno Saltor Grau war an seiner Stelle vor die Journalisten getreten und hatte „von persönlichen und familiären Angelegenheiten“ gesprochen, die für die Verhinderung des Cheftrainers gesorgt hätten. „Es steht mir nicht zu, mehr dazu zu sagen …“
„Alle im Verein sind zutiefst betroffen!“
Erst am Montag vermeldeten die Spurs dann offiziell, was zu diesem Zeitpunkt ohnehin längst aus Kroatien gerüchteweise bekannt geworden war. Auf den eigenen Social-Media-Kanälen schrieb Tottenham: „Alle im Verein sind zutiefst betroffen vom Tod von Igor Tudors Vater Mario. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Igor, und wir möchten ihm und seiner Familie unser aufrichtiges Beileid aussprechen.
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