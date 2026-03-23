Linienbus im Straßengraben: Schüler (6) unverletzt

Glimpflicher Ausgang eines Unfalls mit einem Linienbus Montagfrüh in der Weststeiermark: Bei Stainz schlitterte das Fahrzeug von der Straße und landete im Graben. Der Lenker und der einzige Fahrgast, ein sechsjähriger Schüler, blieben unverletzt.
Warum der 37-jährige Lenker gegen 7.45 Uhr mit seinem Bus auf der L638 rechts aufs Bankett geriet und in den Straßengraben rutschte, ist noch unklar. Er sowie der Sechsjährige waren angegurtet, sie kamen mit dem Schrecken davon.
Am Bus entstand laut Polizei allerdings erheblicher Sachschaden, auch mehrere Verkehrseinrichtungen wurden beschädigt. Die Feuerwehren Stallhof und Ettendorf übernahmen gemeinsam mit einem Abschleppdienst die Bergung des Busses.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.