44-Jähriger überlebte
Autofahrer wird von riesigem Erdrutsch begraben
Von krone.at
Ein Autofahrer, der auf einer türkischen Küstenstraße unterwegs war, ist am Wochenende von einem Erdrutsch verschüttet worden. Die Dashcam zeichnete den dramatischen Moment auf ...
Der Unfall hatte sich am Samstag auf einer auf einer Straße zwischen Mersin und Antalya ereignet. Plötzlich löste sich Geröll auf einem Hang und stürzte auf die Straße – der 44-jährige Fahrer hatte keine Chance mehr, zu reagieren.
Die Trümmer begruben den Autolenker in seinem Wagen innerhalb weniger Sekunden. Wie durch ein Wunder erlitt der Verschüttete nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte gruben ihn aus und brachten ihn in ein Krankenhaus.
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