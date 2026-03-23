Instead of Deschamps
Zidane set to become France coach after the World Cup
Zinedine Zidane is set to take over as coach of the French national team following Didier Deschamps’ departure after this summer’s World Cup finals!
According to a report by ESPN on Monday, a verbal agreement has been reached between France’s former star player (53) and the French Football Federation.
Deschamps has been coach of “Les Bleus” since 2012; his tenure will end after the World Cup.
Out of a job since summer 2021
Zidane has been out of a job since leaving Real Madrid in the summer of 2021. There has been speculation about his potential appointment as national team coach for some time.
As an attacking midfielder, he won the World Cup title with France in 1998 and became European champion in 2000. As coach at Real Madrid, he won the Champions League three times, among other titles.
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