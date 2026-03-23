Zidane soll nach der WM Frankreich-Coach werden

Zinedine Zidane soll nach dem Abgang von Didier Deschamps nach der WM-Endrunde im Sommer den Posten als Trainer der französischen Nationalmannschaft übernehmen!
Laut einem Bericht von ESPN vom Montag wurde eine mündliche Vereinbarung zwischen Frankreichs ehemaligem Starspieler (53) und dem französischen Fußball-Verband erzielt.
Deschamps ist seit 2012 Coach von „Les Bleus“, nach der WM ist für ihn Schluss.
Seit Sommer 2021 ohne Job
Zidane ist seit Ende seiner Tätigkeit bei Real Madrid im Sommer 2021 ohne Job. Über sein Engagement als Nationalcoach wird schon seit Längerem spekuliert.
Mit Frankreich gewann der offensive Mittelfeldspieler den WM-Titel 1998 und wurde 2000 Europameister. Als Trainer bei Real gewann er u.a. dreimal die Champions League.
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