Rassismus-Eklat überschattet Viertelfinal-Serie

Die RB Juniors können sich indes bis Mittwoch zu den Vorfällen äußern, wollen sich aber zunächst auf das Sportliche konzentrieren. Mit einem Sieg im siebten Spiel wäre das Halbfinal-Ticket fix in der Tasche. „Wir fühlen uns gut und schauen nur auf das Spiel“, meinte Stürmer Luca Auer, der schon voller Vorfreude ist. „Für solche Spiele spielen und leben wir Eishockey!“, sagte Auer, der erst vergangene Woche mit den Eisbullen gegen Pustertal aus den ICE Hockey League-Play-offs ausgeschieden ist und nun bei den Juniors zu den Routiniers zählt. „Die Enttäuschung war groß. Aber ich freue mich, dass ich spielen kann“, erklärte der Oberndorfer.