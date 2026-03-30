Geheimes Rezept: So schmeckt Portugal

Portugal – ein Land, das man nicht einfach besucht. Man kostet es. Man spürt es. Und vor allem: Man versteht es erst, wenn man sich darauf einlässt. Denn das wahre Geheimnis dieses Sehnsuchtsortes steht in keinem Reiseführer. Es ist ein „Rezept“, das seit Generationen weitergegeben wird – leise, ehrlich und voller Gefühl.