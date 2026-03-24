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Tirols Spiel der Runde

Beim ersten Mal tat‘s dem Trainer noch weh

Tirol
24.03.2026 09:00
Vitus Simonek (l.) brachte Patscherkofel in Tulfes in Führung.
Vitus Simonek (l.) brachte Patscherkofel in Tulfes in Führung.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Rinn/Tulfes verlor den Frühjahrsauftakt vor 350 Zuschauern gegen Patscherkofel klar mit 1:3. Das Mittelgebirge-Derby war gleichzeitig auch das Debüt auf der Trainerbank für Rinn/Tulfes-Trainer Werner Weger, der dennoch mit seinem Team die Top-8 der Gebietsliga West anpeilt.

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Das erste Mal tat‘s noch weh. So hieß ein Popsong in den ’90ern von Stefan Waggershausen. Rinn/Tulfes-Trainer Werner Weger konnte da beim „Spiel der Runde“ am vergangenen Wochenende mitfühlen. „Es war so lala“, sagte er nach seinem Debüt auf der Trainerbank, das in der Gebietsliga West gegen Patscherkofel mit 1:3 verloren ging. „Wir sind nicht gut gestartet“, erklärte er.

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Wir haben mit dem Geld ein Trainingslager in Medulin gemacht und haben das zum Teambuilding genutzt.

Patscherkofel-Trainer Christoph Mantl

Tolles Trainingslager 
Die Patscherkofler, die sich im Herbst im Casino Seefeld beim „Klub der Runde“-Finale 5000 Euro sichern konnten, waren bestens vorbereitet. „Wir haben mit dem Geld ein Trainingslager in Medulin gemacht und haben das zum Teambuilding genutzt“, erzählte Patscherkofel-Trainer Christoph Mantl.

Zunächst taten sich die Gäste zwar mit dem langsamen Rasen schwer, aber Vitus Simoneks Schuss aus 30 Metern war der Dosenöffner. Mit einem Doppelschlag nach der Pause war fast alles klar, aber Max Unterlechner gelang das 1:3, kurz darauf traf Rinn/Tulfes die Latte.

„Im Gegenzug haben wir eine Gelb-Rote bekommen, dann war der Kas gegessen“, erklärte Weger. Der Coach peilt weiterhin die Top-8 an, die zum Aufstieg in die neue 2. Landesliga berechtigen.

Wieder verletzt
Für Patscherkofel gab’s einen Wermutstropfen: Philipp Thurnbichler, der schon einige schwere Verletzungen hatte, zog sich wohl erneut eine Knieverletzung zu.

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