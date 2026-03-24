Beim ersten Mal tat‘s dem Trainer noch weh

Das erste Mal tat‘s noch weh. So hieß ein Popsong in den ’90ern von Stefan Waggershausen. Rinn/Tulfes-Trainer Werner Weger konnte da beim „Spiel der Runde“ am vergangenen Wochenende mitfühlen. „Es war so lala“, sagte er nach seinem Debüt auf der Trainerbank, das in der Gebietsliga West gegen Patscherkofel mit 1:3 verloren ging. „Wir sind nicht gut gestartet“, erklärte er.