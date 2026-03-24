Wirtschaftskammer keine Freude mit Lohntransparenz

Es gibt Beispiele aus Ländern mit Lohntransparenz, wo das Gehalt durchschnittlich um fünf Prozent angehoben wurde.

Es gibt auch Beispiele, in denen das Gehalt nach unten gegangen ist, etwa in Dänemark. [Anmerkung: In Dänemark ist die Lohntransparenz noch nicht umgesetzt. Die Studie von CEPR bezieht sich auf ein nationales Gesetz und untersucht eine Anpassung der Löhne mittels Korrektur der Lohnstruktur, bei der exzessive Zuwächse am oberen Ende (meist Männer) zugunsten einer gleichmäßigeren Verteilung gebremst werden.] Wir kritisieren also den Mehraufwand von Bürokratie, wir befürchten eine schlechte Stimmung in den Betrieben und wir finden die Richtlinie schwammig formuliert – in welche Gruppe gebe ich denn die Mitarbeiter? Ist das wirklich vergleichbar? Wir verlangen, dass die Richtlinie nicht umgesetzt wird.