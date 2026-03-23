Nach Kehl-Aus: Dortmund hat neuen Sportdirektor

Nils-Ole Book (40) wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB, bei dem die österreichischen Teamspieler Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka unter Vertrag stehen, einen Kontrakt bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der deutsche Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.