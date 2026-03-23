Nach Kehl-Aus: Dortmund hat neuen Sportdirektor

Nils-Ole Book (40) wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Der bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB, bei dem die österreichischen Teamspieler Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka unter Vertrag stehen, einen Kontrakt bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der deutsche Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.
„Wir haben großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln“, meinte Dortmunds Sportchef Lars Ricken und nannte als Beleg Books Arbeit beim saarländischen Dorfklub, den er von der Regionalliga in die Spitzengruppe der 2. Liga geführt hatte.
„Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Nicht nur deshalb möchte ich der SV Elversberg, allen voran Dominik Holzer, dafür danken, dass ich meine Arbeit in Dortmund direkt beginnen kann“, sagte der gebürtige Westfale Book.
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