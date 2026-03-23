Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fingerscan per Handy

Fahnder setzen jetzt auf „Prinzip Hollywood“

Österreich
23.03.2026 16:00
Die neu entwickelte „BioCapture“-Technologie vom AIT liefert Ergebnisse in Echtzeit.
Die neu entwickelte „BioCapture“-Technologie vom AIT liefert Ergebnisse in Echtzeit.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Josef Poyer
Von Josef Poyer

Fast wie im Film: Fingerabdruck-Scan am Diensthandy der Polizisten stoppt jetzt Kriminelle in kürzester Zeit. Schluss mit langen Wartezeiten oder Fahrten zur Dienststelle – die Handschellen klicken sofort!

0 Kommentare

Gebannt schauten Krimi-Fans weltweit in die Röhre, als die Hollywood-Serien CSI & Co. zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerten. Das heimische Bundeskriminalamt (BK) nimmt sich nun wohl ein Vorbild an den fiktiven US-Ermittlern. Mit weltweit einzigartiger Technologie gehen die Beamten ab sofort auf Verbrecherjagd.

Statt in mühsamer Kleinstarbeit die Fingerabdrücke von Verdächtigen am Posten einzuscannen, reicht jetzt das eigene Diensthandy. Gemeinsam mit den Top-Forschern vom AIT wurde die spektakuläre „BioCapture“-Technologie entwickelt – und die hat es in sich!

Hightech-Jagd passiert künftig auf Knopfdruck
Was bisher nur im Fernsehen möglich schien, wird nun Realität auf Österreichs Straßen: Polizistinnen und Polizisten können Fingerabdrücke direkt vor Ort – kontaktlos! – mit dem Smartphone scannen. Innerhalb weniger Minuten wird abgeglichen, ob die kontrollierte Person gesucht wird oder sich illegal im Land aufhält. Schluss mit langen Wartezeiten oder Fahrten zur Dienststelle – die Entscheidung fällt sofort.

Holzer und Karner (re.) präsentieren das Projekt in Wien.
Holzer und Karner (re.) präsentieren das Projekt in Wien.(Bild: Martin A. Jöchl)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Mit wenigen Handgriffen kommen die Ermittler zu Fingerabdruck und Akte.
Mit wenigen Handgriffen kommen die Ermittler zu Fingerabdruck und Akte.(Bild: Martin A. Jöchl)

Innenminister Gerhard Karner spricht sogar von einer „kleinen internationalen Sensation“. Und tatsächlich: Die Technik sorgt bereits jetzt für Aufsehen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Die ersten Zahlen aus dem Probebetrieb sind, laut BK-Direktor Andreas Holzer, durchwegs beeindruckend.

Bei 643 Kontrollen gab es gleich 170 Treffer im Fahndungssystem. Mehrere gesuchte Personen konnten trotz falscher Angaben identifiziert werden. Sogar ein mutmaßlicher Drogendealer ging den Ermittlern so ins Netz – dank kurzem Scan am Handy.

Zitat Icon

Das Projekt ist eine kleine internationale Sensation. Die ersten Zahlen aus dem Probebetrieb sind beeindruckend, das weckt großes Interesse.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)

Österreich als Vorreiter: Internationales Interesse
Gleichzeitig wird betont: Der Datenschutz bleibt gewahrt. Die gescannten Fingerabdrücke werden nur für den unmittelbaren Abgleich genutzt und danach sofort gelöscht. Die innovative Technologie wurde über Jahre hinweg entwickelt und rechtlich abgesichert.

Schon jetzt interessieren sich internationale Sicherheitsbehörden für das System. Sogar bei einer UNO-Veranstaltung in New York soll „BioCapture“ präsentiert werden. Unsere Fahnder spielen also endgültig in „Hightech-Hollywood“ mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
23.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HollywoodÖsterreich
Wartezeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Österreich
Suche nach Helferin
Buchhändlerin und Fremde stoppten Postkartendieb
Fingerscan per Handy
Fahnder setzen jetzt auf „Prinzip Hollywood“
Hatte Suchtgift intus
Lenker flüchtet vor Polizei -schleift Beamten mit
Täter konnten flüchten
Mann (31) auf offener Straße niedergestochen
Postings nehmen zu
Hass im Netz: „Internet ist Rekrutierungs-Hotspot“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf