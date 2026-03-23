Fahnder setzen jetzt auf „Prinzip Hollywood“

Hightech-Jagd passiert künftig auf Knopfdruck

Was bisher nur im Fernsehen möglich schien, wird nun Realität auf Österreichs Straßen: Polizistinnen und Polizisten können Fingerabdrücke direkt vor Ort – kontaktlos! – mit dem Smartphone scannen. Innerhalb weniger Minuten wird abgeglichen, ob die kontrollierte Person gesucht wird oder sich illegal im Land aufhält. Schluss mit langen Wartezeiten oder Fahrten zur Dienststelle – die Entscheidung fällt sofort.