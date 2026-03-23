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Im Burgenland

Kilger-Pleite reißt auch Hauben-Lokal mit

Steiermark
23.03.2026 12:49
Die Pleite des deutschen Investors Hans Kilger sorgt über die steirischen Landesgrenzen hinaus ...
Die Pleite des deutschen Investors Hans Kilger sorgt über die steirischen Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Steirerkrone

Die Pleite der Domaines Kilger schwappt nun auch über die steirische Landesgrenze: Nun musste auch das burgenländische Haubenlokal Ratschen in Deutsch Schützen und die dazugehörige GmbH Insolvenz anmelden.

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Dass der Kokurs der Domaines Kilger des deutschen Investors Hans Kilger weitere Insolvenzen nach sich zieht, wurde befürchtet – und jetzt ist auch der nächste Domino-Stein gefallen: Die Ratschens Restaurant & Wonothek GmbH musste nun am Landesgericht Graz Insolvenz anmelden, wie AKV und KSV 1870 übereinstimmend berichten. Das Gericht in der steirischen Landeshauptstadt ist zuständig, da der Sitz der GmbH zwar im Burgenland ist, jedoch sämtliche maßgebliche unternehmerische Entscheidungen am Sitz der Alleingesellschafterin Domaines Kilger in Gamlitz getroffen wurden.

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Das Restaurant Ratschen wurde noch im Vorjahr von Gault&Millau mit drei Hauben ausgezeichnet. Nun bleibt die Küche aber kalt: Eine Fortführung ist mangels Bereitstellung finanzieller Mittel nicht mehr möglich. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob die Schließung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt“, erklärt Julia Liszt vom KSV 1870. Rund 80 Gläubiger sind betroffen.

Neben dem Geschäftsführer war zuletzt nur noch ein Dienstnehmer beschäftigt. Passiva von 621.000 Euro stehen Aktiva von 312.000 Euro gegenüber.

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