Kilger-Pleite reißt auch Hauben-Lokal mit

Dass der Kokurs der Domaines Kilger des deutschen Investors Hans Kilger weitere Insolvenzen nach sich zieht, wurde befürchtet – und jetzt ist auch der nächste Domino-Stein gefallen: Die Ratschens Restaurant & Wonothek GmbH musste nun am Landesgericht Graz Insolvenz anmelden, wie AKV und KSV 1870 übereinstimmend berichten. Das Gericht in der steirischen Landeshauptstadt ist zuständig, da der Sitz der GmbH zwar im Burgenland ist, jedoch sämtliche maßgebliche unternehmerische Entscheidungen am Sitz der Alleingesellschafterin Domaines Kilger in Gamlitz getroffen wurden.