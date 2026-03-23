Großumbau im Gange: Zwischen Kran und Visionen

Mit „Ferdinandeum unterwegs“ gehen Sie bewusst raus zum Publikum. Ist das nur eine Übergangslösung – oder steckt dahinter bereits ein etwaiges Museumskonzept der Zukunft?

Wer meine Jahre in Bregenz verfolgt hat, weiß, dass ich immer eng mit vielen Partnern in Vorarlberg zusammengearbeitet habe. Daran knüpfe ich jetzt ganz selbstverständlich an. Zudem habe ich meine Museumslaufbahn in einem regionalen Museumsverband begonnen. Diese regionalen Museen, Heimatmuseen – wie immer man sie nennen möchte – liegen mir bis heute besonders am Herzen. Das sage ich ganz bewusst. Viele Aspekte der Museumsarbeit lassen sich nur vor Ort wirklich authentisch vermitteln. Unsere Grundlage ist die Kulturlandschaft, und die kann man im regionalen Raum weit besser bespielen als zentral aus einem Landesmuseum heraus. Dort stoßen wir naturgemäß schneller an Grenzen, wenn es um lokale Gegebenheiten geht. Deshalb ist „Ferdinandeum unterwegs“ für mich keine temporäre Aktion, sondern klar als langfristiges Projekt angelegt.