Vinicius Júnior leads Real to victory in the Madrid derby

Valverde scored for the fifth time in the past four matches

Although Ademola Lookman put Atlético ahead against the run of play just over half an hour in, Real turned the tide with a quick-fire double after the break. First, Vinicius Junior converted a penalty (52'), then Valverde struck again (55'): the Uruguayan scored for the fifth time in his last four matches. Atletico countered with a thunderous long-range shot by Nahuel Molina into the top corner (66'). Andriy Lunin, who was filling in for the injured Thibaut Courtois, had no chance. A few minutes later, however, Vinicius Junior (72') restored Real’s lead with a fine solo effort.