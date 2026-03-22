Spanish League
Vinicius Júnior leads Real to victory in the Madrid derby
Real stays hot on FC Barcelona’s heels after a win in the Madrid derby!
After the league leaders from Catalonia had taken the lead with a 1-0 home win against Rayo Vallecano, Real beat city rivals Atlético 3-2 on Sunday evening after trailing 0-1 at halftime. Vinicius Júnior scored twice for Real, Federico Valverde scored again but was sent off early. David Alaba watched the spectacle at the Estadio Bernabeu from the bench.
Valverde scored for the fifth time in the past four matches
Although Ademola Lookman put Atlético ahead against the run of play just over half an hour in, Real turned the tide with a quick-fire double after the break. First, Vinicius Junior converted a penalty (52'), then Valverde struck again (55'): the Uruguayan scored for the fifth time in his last four matches. Atletico countered with a thunderous long-range shot by Nahuel Molina into the top corner (66'). Andriy Lunin, who was filling in for the injured Thibaut Courtois, had no chance. A few minutes later, however, Vinicius Junior (72') restored Real’s lead with a fine solo effort.
For the home side, Kylian Mbappé was substituted after an hour, and Jude Bellingham also made his comeback. They watched as Valverde struck opponent Alex Baena on the ankle during a reckless tackle and was shown a straight red card (77'). Atletico had a chance to equalize almost immediately, with Julian Alvarez hammering the ball against the post. After that, however, Real didn’t falter. They had avenged last September’s 2-5 defeat.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.