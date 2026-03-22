Noch verhindern die Nachwirkungen einer Außenband-Zerrung sein Comeback auf dem Rasen, aber Yusuf Demir scharrt bereits in den Startlöchern: Rapids in der Winterpause zurückgekehrter verloren gewesener Sohn will endlich wieder für seinen Heimatklub auflaufen! Und nicht nur das: „Ich bin mir sicher, dass ich wieder für Furore sorgen kann!“
Der noch immer gerade einmal 22 Jahre alte Wiener gab sich im Sky-Interview während der Pause des Bundesliga-Duells von Rapid und LASK sowohl reflektiert, was seine Vergangenheit anbelangt, als auch zuversichtlich bezüglich seiner Zukunft.
„Niemand wird Nein sagen, wenn Barcelona anruft!“
Auch wenn er weder beim FC Barcelona noch bei Galatasaray den Durchbruch geschafft habe, hadere er nicht mit den Engagements. „Ich bin mir sicher, dass niemand Nein sagen wird, wenn Barcelona anruft!“
Es habe letztlich auch gar nicht viel dazu gefehlt, dass ihn die Katalanen fix verpflichtet hätten. Und in der Türkei? „Ja, bei Gala ist es ein bisschen anders verlaufen, als ich das erwartet hatte. Nichtsdestotrotz war es die Erfahrung wert!“, so Demir.
Blieb die Frage, wann er denn nun tatsächlich wieder auf den Rasen zurückkehren wird können. Ganz fix festlegen wollte sich Demir zwar nicht, aber er geht davon aus, dass er nach der Länderspiel-Pause tatsächlich sein Comeback geben wird. „Ich vermute schon, ja!“
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