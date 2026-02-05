Offiziell! Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück!

Nach etwas mehr als einem halben Jahr ging es für den inzwischen 19-Jährigen ab in die Türkei, zu Kultklub Galatasaray. Doch nach seinem Wechsel an den Bosporus im September 2022 – damals noch für sechs Millionen Euro – kam er auf gerade einmal 707 (!) Einsatzminuten in 26 Pflichtspielen für Gala, für das er dabei zwei Tore und zwei Assists ablieferte.