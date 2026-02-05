Vorteilswelt
Der verlorene Sohn

Offiziell! Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück!

Bundesliga
05.02.2026 11:02
Yusuf Demir
Yusuf Demir(Bild: Daniel Widner | SK Rapid Wien)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Spatzen hatten es längst von den Dächern gepfiffen und jetzt ist es fix: Yusuf Demir kehrt dem verlorenen Sohne gleich nach Jahren im Ausland zum SK Rapid zurück – zum bereits zweiten Mal! Der 22-jährige Offensiv-Spieler löste seinen Vertrag bei Galatasaray Istanbul auf und unterschrieb bei seinem Wiener Stammklub für eineinhalb Jahre bis Sommer 2027. Es ist die Rückkehr nach einer langen Odyssee …

0 Kommentare

„Nachdem nun auch alle Formalitäten erledigt sind, freue ich mich, dass wir Yusuf Demir wieder bei uns begrüßen dürfen“, so Rapid-Sportchef Markus Katzer. Er zeigte sich davon überzeugt, „dass die Rückkehr von ´Yusi´ nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden“.

Demir selbst erinnerte ob seiner Rückkehr daran, dass er bei seinem Transfer zu Galatasaray gesagt hatte, „dass ich immer Rapidler bleiben werde – und das mit voller Überzeugung“. Er habe den Klub immer intensiv verfolgt und freue sich, noch einmal die Chance zu erhalten, für seinen Verein spielen zu dürfen.

Lesen Sie auch:
Yusuf Demir
Gerüchteküche brodelt
Steht Yusuf Demir vor Rückkehr zum SK Rapid?
31.01.2026

„Freue mich auf Mannschaft, Fans und meinen Bruder Furkan“
„Ich bin überzeugt, dass trotz der schwierigen aktuellen Situation viel in der Mannschaft steckt, freue mich auf das neue Trainerteam, die gesamte Mannschaft, die Fans und natürlich ganz besonders auch auf meinen Bruder Furkan.“

Im Sommer 2021 hatte das einstige Wunderkind mit einem leihweisen Wechsel von Rapid zum FC Barcelona für Schlagzeilen gesorgt. Der damals 18-Jährige bestritt für die Katalanen neun Pflichtspiele, die Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro wäre aber erst beim zehnten Einsatz schlagend geworden. Barcelona verzichtete darauf, Demir kehrte zum ersten Mal „heim“.

Lesen Sie auch:
Yusuf Demir
Einstiges „Wunderkind“
„Problem gelöst“: Demir muss auf Klubsuche gehen
26.01.2026

Nach etwas mehr als einem halben Jahr ging es für den inzwischen 19-Jährigen ab in die Türkei, zu Kultklub Galatasaray. Doch nach seinem Wechsel an den Bosporus im September 2022 – damals noch für sechs Millionen Euro – kam er auf gerade einmal 707 (!) Einsatzminuten in 26 Pflichtspielen für Gala, für das er dabei zwei Tore und zwei Assists ablieferte.

Bei einer zwischenzeitlichen Ausleihe zum FC Basel in die Schweiz (August 2023 bis Juni 2024) konnte Demir auch nicht wirklich aufzeigen, in 13 Partien kam er lediglich auf ein Tor und einen Assist.

