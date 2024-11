Uniform-Revolution! Rotes Kreuz wird gelb

14 Jahre lang war man im gesamten Rettungsdienst in unserem Bundesland weitgehend in Rot unterwegs, Anfang des kommenden Jahres folgt nun die große Umkleidung. Ab April sollen die neuen Uniformen flächendeckend im Einsatz sein. „Durch die Vorlaufzeit können wir einen raschen Wechsel im gesamten Rettungsdienst in der Steiermark garantieren“, erklärt Rotkreuz-Landesgeschäftsführer Andreas Jaklitsch.