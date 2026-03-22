Holzboden stürzt während Hochzeitsfeier ein

140 Gäste waren für Hütte zu viel

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar, Ermittler vermuten jedoch, dass der Veranstaltungsort mit über 140 Personen überfüllt gewesen sein könnte. Nach Schätzung des Feuerwehrchefs Sean Toomey fielen oder rutschten etwa 70 Menschen ungefähr zweieinhalb Meter in die Tiefe, wie er dem ABC-Tochtersender WMUR sagte. Seinen Worten zufolge hatte die Trauung gerade begonnen, als der Fußboden nachgab.