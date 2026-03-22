Borussia Dortmund trennt sich von Sportdirektor

13 Jahre aktiver BVB-Spieler

2018 war Kehl zunächst Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung und 2022 Sportdirektor als Nachfolger von Michael Zorc geworden. „Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Club. Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – sowohl für den BVB als auch für mich“, sagte Kehl, der 13 Jahre lang für den BVB aktiv war. Er wurde in der Zeit dreimal deutscher Meister und gewann 2012 das Double.