Tulln startet entschlammt und fit in Bad-Saison

Halle für noch mehr Sport

Dazu soll auch eine weitere Investition beitragen. So werden bis Juli direkt neben der Anlage drei weitere Padel-Tennis-Plätze errichtet – einer davon sogar als Center-Court mit Tribüne, um auch Schauplatz für internationale Turniere sein zu können. 2027 soll dann noch eine Padel-Halle mit vier Courts eröffnet werden, die auch Platz für andere Sportarten wie Tischtennis oder Klettern ermöglichen soll – damit wird Tulln zum größten Padel-Standort des Landes.