Planschen am Fuße der Rax ist weiterhin möglich

Spenden für Renovierungen weiterhin willkommen

Eine große Herausforderung dabei ist dennoch die Finanzierung, denn zahlreiche Renovierungen der historischen Badeanstalt stehen laufend an. Vor allem der Betrag für die Komplettsanierung des großen Schwimmbeckens – rund 450.000 Euro – war nicht so einfach, aufzubringen. Doch nun ist es so weit. Mittels Förderungen, Spenden und den Mitgliedsbeiträgen wird voraussichtlich im April mit den Arbeiten begonnen, damit einer weiteren Badesaison im heurigen Sommer nichts mehr im Wege steht.