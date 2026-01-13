Planschen am Fuße der Rax ist weiterhin möglich

Das Alpenbad in Edlach blickt auf eine Erfolgsstory zurück. Vor acht Jahren wurde es geschlossen und zwei Jahre später mithilfe eines Vereins und vielen Freiwilligen wieder eröffnet.
Eine kleine Erfolgsstory für sich ist das kleine, aber feine Alpenbad in Edlach an der Rax, Bezirk Neunkirchen. Denn die Badesaison für die Zukunft ist weiterhin gesichert. Das war nicht immer so. 2018 wurde das idyllische Bad am Fuße der Rax aus Kostengründen geschlossen. Zwei Reichenauer¬ – der Unternehmer Johannes Ribeiro da Silva und die Chemikerin Tatjana Sindelar – nahmen damals die Zügel in die Hand und gründeten den Verein „Alpenstrandbad Edlach“.
Gemeinsam mit vielen Freiwilligen betreiben sie heuer bereits in der siebenten Saison die historische Badeanstalt, die in zwei Jahren ihren 100. Geburtstag feiert.
Sogar kleines Plus im Jahr nun möglich
Eine zeitintensive Arbeit, die sich jedoch lohnt. „Früher machte das Bad 80.000 Euro minus im Jahr, bei uns geht es sich sogar mit einem leichten Plus aus“, freut sich Ribeiro da Silva. Wie das geht? „Durch den Verein brauchen wir keinen Bademeister, Rasenmähen und viele andere Arbeiten, die anfallen, werden freiwillig von unseren Vereinsmitgliedern erledigt“.
Spenden für Renovierungen weiterhin willkommen
Eine große Herausforderung dabei ist dennoch die Finanzierung, denn zahlreiche Renovierungen der historischen Badeanstalt stehen laufend an. Vor allem der Betrag für die Komplettsanierung des großen Schwimmbeckens – rund 450.000 Euro – war nicht so einfach, aufzubringen. Doch nun ist es so weit. Mittels Förderungen, Spenden und den Mitgliedsbeiträgen wird voraussichtlich im April mit den Arbeiten begonnen, damit einer weiteren Badesaison im heurigen Sommer nichts mehr im Wege steht.
Spendenkonto: Raiffeisenbank NÖ, AT02 3219 5000 0210 6300
