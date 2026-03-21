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Für dieses Brot stehen Salzburger in der Schlange

Salzburg
21.03.2026 16:30
Philipp Porkert und Fabrice Kreuzbichler backen Panettone, Pizza und Brot (Pane). So erklärt ...
Philipp Porkert und Fabrice Kreuzbichler backen Panettone, Pizza und Brot (Pane). So erklärt sich der Name „Papipane“.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Sie haben ihre Jobs aufgegeben, weil sie so gerne mit Sauerteig backen: Der Erfolg ihrer Geschäftsidee „Papipane“ hat sie aber beide überrascht. Der Ansturm ist gewaltig. Kunden stehen regelmäßig in der Schlange. 

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Die ersten stehen schon um kurz nach halb zwei Uhr da. Gegen viertel vor zwei gibt es schon eine Schlange. Wenn die Bäcker von „Papipane“ dienstags, donnerstags und freitags zwischen 14 und 17 Uhr ihr Brot im Kunstquartier verkaufen, ist der Andrang regelmäßig hoch.

Feinstes Sauerteigbrot
Feinstes Sauerteigbrot(Bild: Andreas Tröster)

Dabei sind Fabrice Kreuzbichler (32) und Philipp Porkert (36) keine gelernten Bäcker. „Wir haben uns beim Bouldern kennengelernt“, erzählt Fabrice. Aus gemeinsamen Koch- und Backaktionen wurde letztlich ein Geschäftsmodell. Sie starteten 2024 mit dem italienischen Weihnachtskuchen Panettone.

Mit Instagram haben sie enormen Zulauf bekommen
Dann kam das Brot. Seit Mitte November verkaufen sie nun dreimal in der Woche verschiedene Arten von Sauerteigbrot. Besonders über Instagram hat sich schnell herumgesprochen, dass das Brot schmeckt. Die Nachfrage war und ist enorm. „Das war verrückt“, sagt Kreuzbichler immer noch ungläubig. Der Jurist und Volkswirt hat zuletzt in der Arbeiterkammer gearbeitet. Aber ihm und Philipp gefällt das Handwerk. Sie lieben es, ihre Teige beim Gehen und Backen zu beobachten. Auch Porkert hat seinen Job im Hotel Schloss Leopoldskron gekündigt.

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Heute backen sie das 16-Fache wie zu Beginn ihres Backstandes. Meist ist das Brot schon weit vor 17 Uhr ausverkauft. Doch die Brotbegeisterten in Salzburg können hoffen: Die beiden werden eine eigene Backstube samt Verkauf im Kunstquartier eröffnen. 

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