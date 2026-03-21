Für dieses Brot stehen Salzburger in der Schlange

Mit Instagram haben sie enormen Zulauf bekommen

Dann kam das Brot. Seit Mitte November verkaufen sie nun dreimal in der Woche verschiedene Arten von Sauerteigbrot. Besonders über Instagram hat sich schnell herumgesprochen, dass das Brot schmeckt. Die Nachfrage war und ist enorm. „Das war verrückt“, sagt Kreuzbichler immer noch ungläubig. Der Jurist und Volkswirt hat zuletzt in der Arbeiterkammer gearbeitet. Aber ihm und Philipp gefällt das Handwerk. Sie lieben es, ihre Teige beim Gehen und Backen zu beobachten. Auch Porkert hat seinen Job im Hotel Schloss Leopoldskron gekündigt.