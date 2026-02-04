Lohnvorwürfe gegen Salzburger Traditionsbäckerei

Sie versicherte, dass die vom Gericht beauftragten Zahlungen erledigt seien. Sie habe grundsätzlich immer den vereinbarten Lohn ausbezahlt. „Es liegt mir fern, Mitarbeiter nicht rechtens zu bezahlen.“ Leider seien Mitarbeiter unberechtigt vorzeitig ausgetreten. „Ich sehe bei mir keine Versäumnisse.“ Zu den vier offenen Verfahren könne sie derzeit nichts sagen. Sie glaube, dass die ehemaligen Beschäftigten „einen wahnsinnigen Hass“ auf sie hätten. „Weil ich die Einhaltung der Arbeitszeiten einfordere. Wir sind oft nicht im Guten auseinandergegangen.“