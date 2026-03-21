Pilot (36) stürzte in Tirol mit Gleitschirm ab

Mit schweren Verletzungen ins Spital

Dabei blieb er mit dem rechten Fuß an einem Stein hängen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Knöchels und der Wirbelsäule zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und geborgen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.