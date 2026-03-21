Pilot (36) stürzte in Tirol mit Gleitschirm ab

Mit schweren Verletzungen endete ein Thermikflug eines Einheimischen (36) am Freitag in St. Anton am Arlberg (Tirol). Der Mann unterschätzte die Resthöhe bei der Landung, blieb mit dem Fuß an einem Stein hängen und verletzte sich dabei schwer.
Erneut kam es am Freitag in Tirol zu einem schweren Unfall mit einem Gleitschirm! Im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg startete ein 36-jähriger Einheimischer vom Startplatz am Kapall auf einer Seehöhe von etwa 2300 Metern.
Nach seinem Thermikflug wollte der Pilot am Ausgangspunkt landen. Beim Landemanöver unterschätzte der erfahrene Sportler die Resthöhe und setzte im hart grasigen Gelände auf.
Mit schweren Verletzungen ins Spital
Dabei blieb er mit dem rechten Fuß an einem Stein hängen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Knöchels und der Wirbelsäule zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und geborgen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht.
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