Alkolenkerin krachte in parkende Autos und floh

Völlig danebenbenommen hat sich am Freitagnachmittag eine 64-jährige Einheimische in Kössen (Tiroler Bezirk Kitzbühel)! Die Frau demolierte beim Ausparken zwei andere Fahrzeuge und fuhr einfach davon. Als sie die Polizei ausfindig machte, dürften diese nicht schlecht gestaunt haben.
Den Anfang nahm die kuriose Geschichte gegen 16.10 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Polizeistreife in Kössen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beordert. Auf einem Parkplatz hatte eine bis dato unbekannte Lenkerin rückwärts mit ihrem Auto ausgeparkt und prallte dabei in gleich zwei andere Fahrzeuge.
Das dürfte sie nicht gestört haben, sie fuhr daraufhin einfach davon. Ein 59-jähriger Einheimischer beobachtete den Vorfall und machte ein Foto des Fahrzeugs samt Kennzeichen. Die Beamten waren kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes.
Die Lenkerin war sofort geständig, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein.
Die Polizei
Es dauerte nicht lange, bis die Lenkerin, eine 64-jährige Einheimische, ausfindig gemacht werden konnte. Ihr Fahrzeug wurde vor ihrem Haus abgestellt. „Sie habe davon nichts bemerkt und sei nach Hause gefahren. Vor dem Haus war das Unfallfahrzeug abgestellt. Die Lenkerin war sofort geständig, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein“, heißt es seitens der Polizei.
Führerschein vorläufig weg
Die Beamten konnten an ihrem Auto die entsprechend passenden Beschädigungen durch den Unfall feststellen. Ein durchgeführter Alkomattest mit der Frau brachte schließlich Klarheit: Sie war stark alkoholisiert. Ihr Schein wurde ihr vorläufig abgenommen.
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