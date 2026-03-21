Alkolenkerin krachte in parkende Autos und floh

Es dauerte nicht lange, bis die Lenkerin, eine 64-jährige Einheimische, ausfindig gemacht werden konnte. Ihr Fahrzeug wurde vor ihrem Haus abgestellt. „Sie habe davon nichts bemerkt und sei nach Hause gefahren. Vor dem Haus war das Unfallfahrzeug abgestellt. Die Lenkerin war sofort geständig, mit dem Fahrzeug gefahren zu sein“, heißt es seitens der Polizei.