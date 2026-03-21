Steirer zeigen in Brüssel mit Hightech-Holz auf

„Wir dürfen nicht nur über Brüssel jammern, sondern müssen uns aktiv einbringen. Gerade Inputs aus der Wirtschaft sind hier gerne gesehen“, sagt Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Nicht umsonst war mit Diemo Wojik, ein leitender Entwicklungsingenieur bei Siemens in Graz, eine gewichtige Stimme aus der Praxis Teil der Delegation. „Ich war anfänglich sehr skeptisch. Mittlerweile ist das Holz berechenbar geworden. Das ist der Knackpunkt und macht es für die Fahrzeugindustrie hochinteressant. Auch was die Kosten angeht, ist es eine sehr attraktive Alternative“, so Wojik.