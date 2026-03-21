Notarztstützpunkt: Jetzt Gespräche über die Grenze

„Das ist für uns nicht verhandelbar“

Die SPÖ hat jedenfalls schon Wind davon bekommen – und will weiterhin eine eigenständige steirische Lösung. „Das ist für uns nicht verhandelbar, betroffen sind ja Tausende in einer weitläufigen Region, die sich bis nach Wildalpen erstreckt“, betont Klubobmann Hannes Schwarz. „Mario Kunasek (FPÖ-Landeshauptmann, Anm.) hat vor der Wahl die beste Gesundheitsversorgung für alle Steirerinnen und Steirer versprochen und ist nun gefordert, dieses Versprechen auch einzulösen.“